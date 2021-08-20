Российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов возобновил тренировки с мячом после травмы руки.

Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба. В «Твиттере» команды появились фотографии с индивидуального занятия Селихова на поле.

«Александр Селихов уже приступил к работе с мячом. Ждём возвращения в общую группу», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Селихов получил травму в товарищеском матче против «Рубина» на Кубке Париматч Премьер в июле 2021 года и выбыл на три месяца. У игрока диагностировали сложный перелом пальца руки, который потребовал оперативного лечения и последующей реабилитации. До этого Селихов достаточно долго не играл за клуб, потому что восстанавливался от другой травмы.