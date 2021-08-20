Петербургский «Зенит» сегодня, 21 августа, сыграет с «Уфой» в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра состоится на центральном стадионе города Уфа, начало матча назначено на 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет Павел Шадыханов. Помогать ему на боковых линиях будут Владислав Назаров и Антон Кобзев. Резервным арбитром матча назначен Дмитрий Стрельцов.

Арбитром на системе VAR будет Анатолий Жабченко, его ассистентом выступят VAR — Дмитрий Чельцов.

Изначально матч должен был стартовать на два часа раньше, однако из-за прогнозов по аномальной жаре в Уфе игру в расписании сместили.

Последний матч этих команд состоялся в мае 2021 года и завершился со счетом 0:0.