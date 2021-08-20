Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась от предоставления протоколов по итогам выступления российских гимнасток Дины и Арины Авериной на Летней Олимпиаде в Токио.

Слова руководителя делегации олимпийской команды Андрея Конокотина цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России.

По словам Конокотина, параллельно с публикацией заявления о непредвзятости судейства поступило письмо за подписью генерального секретаря FIG Николаса Буомпана

«В письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио — 7 и 8 августа», — заявил Конокотин.