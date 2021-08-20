Амстердамский «Аякс» представил третий комплект формы на сезон-2021/22, посвящённый певцу Бобу Марли.

Техническими спонсором команды является компания Adidas. Футболка выполнена в чёрном цвете, логотипы клуба и спонсоров выполнены в красных оттенках, а на рукавах и на плечах нашиты красно-жёлто-зелёные полоски.

На спине футболки ниже воротника дизайнеры расположили изображения трёх птиц в честь песни Боба Марли «Three Little Birds» («Три маленьких птички»). Выпуска формы связан с тем, что фанаты «Аякса» уже долгие годы исполняют этот хит Боба Марли на трибунах «Амстердам-Арены».

Напомним, амстердамский «Аякс» в прошлом сезоне стал чемпионом Голландии. Чемпионский трофей расплавили на 42 тысячи сувениров для болельщиков.