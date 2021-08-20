Аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не попал в заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу с «Брестом».

Игроком «ПСЖ» Месси стал еще 10 августа, однако его дебют за команду все еще не состоялся и не состоится в ближайший уикенд. Игра «ПСЖ» — «Брест» состоится сегодня, 20 августа. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

По информации СМИ, Месси на данный момент занят набором игровой формы через тренировки. Также в заявку на матч с «Брестом» не попали бразильский нападающий Неймар и аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Также все еще не дебютировал за команду испанец Серхио Рамос, он восстанавливается от травмы и планирует вернуться в строй к сентябрю.