Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о проблемах с музыкой у российских спортсменок на Олимпиаде в Токио.

По словам Покровской, которые цитирует портал Sport24, на игры взяли человека из технического комитета, который был и в Афинах, хотя россияне просили взять Никиту Белоусова.

«Видимо, сказалась политика. Кто-то Россию обожает, кто-то не любит. Но проблемы с музыкой — это не диверсия. И у Украины были провалы с музыкой, и нам повезло, что у нас это было не в воде», — сказала Покровская, добавив, что в дуэте выступали две опытные спортсменки, а сам казус с музыкой произошел еще на суше.

«Это не как в Афинах, могли растеряться, но этого не случилось», — подчеркнула Покровская.

Напомним, в дуэте на Олимпиаде в Токио выступали Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.