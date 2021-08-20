Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев получал предложение от петербургского «Зенита» о возвращении в клуб на правах аренды.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, на этой неделе футболисту отправили предложение, однако он отказался от него, поскольку хотел бы остаться в Германии.

Напомним, Андрей Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 годы, в общей сложности он сыграл за «сине-бело-голубых» 118 матчей и пропустил 100 мячей, сухих матчей за карьеру в «Зените» у него 47. Также футболист начал вызываться в сборную России.

Летом 2021 года срок его контракта истек и футболист не сумел договориться с клубом о продлении соглашения. В леверкузенский «Байер» Лунев перешел как свободный агент.