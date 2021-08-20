Петербургский СКА сегодня, 21 августа, сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках предсезонного турнира TANECO Кубок чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, начало матча назначено на 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет осуществляться на официальном сайте СКА.

Отметим, на старте турнира обе команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению.

СКА в первом туре в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2, в затем со счётом 1:4 проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву». Магнитогорский «Металлург» на старте соревнований обыграл «Салават Юлаев» со счётом 6:4, а затем проиграл хозяину турнира «Ак Барсу» со счётом 2:5.

Сезон в КХЛ стартует в начале сентября.