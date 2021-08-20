Израильская гимнастка, олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье Линой Ашрам высказалась о том, что ее происхождение помогает ей побеждать в соревнованиях.

Слова Ашрам цитирует портал Israelhayom.

«В 14 лет меня назвали «чёрной пантерой». Очевидно, что мой цвет кожи чётко подчёркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов», — сказала Ашрам.

Напомним, Линой Ашрам ни разу не побеждала на чемпионатах мира по художественной гимнастике (ни в многоборье, ни в отдельных видах), но сумела стать первой на Олимпиаде. После выступления девушек в многоборье возник большой скандал с судейством: Ашрам удалось победить несмотря на то, что она уронила ленту в последнем упражнении.