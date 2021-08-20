Российская фигуристка, чемпионка мира и призер Олимпиады Оксана Домнина высказала мнение о том, могут ли российские фигуристы взять золото в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине 2022 года.

В интервью Sport24 Домнина высказалась, что победа на Играх реальна.

«Держим кулачки и верим, почему нет. Французов мы давно не видели, их не было на чемпионате мира. Тут очень тонкая грань, главное нигде не ошибиться», — отметила фигуристка, подчеркнув, что первая тройка-пятерка пар катается примерно одинаково.

«Кто стрельнет и не ошибется, сделает все по элементам, у кого нервы не сдадут. Очень много факторов должно сложиться», — подчеркнула Домнина.

Напомним, последними чемпионами мира по фигурному катанию стали российские танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов.