Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил о том, что досрочно завершает сезон-2021 из-за травмы.

Информацию о завершении сезона Надаль разместил в своём «Твиттере».

«К сожалению, я вынужден сообщить, что мне нужно завершить выступления в 2021 году. Честно говоря, в течение года я страдал от травмы ноги намного дольше, чем ожидал, и мне нужно время», — написал теннисист, добавив, что он принял решения после разговоров со своей семьёй и с командой.

По словам теннисиста, он собирается изучить характер травмы, чтобы избрать правильный курс лечения.

Напомним, ранее досрочно сезон завершил другой прославленный теннисист — швейцарец Роджер Федерер. Ему требуется операция на колене.