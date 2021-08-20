Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко выступит в дуэте на чемпионате мира 2022 года по водным видам спорта с Варварой Субботиной.

Об этом заявила тренер сборной России Татьяна Данченко. Её слова цитирует портал агентства ТАСС.

«В мае на чемпионате мира дуэт будет представлен Светланой Колесниченко и Варварой Субботиной. Они уже победно выступали на чемпионате Европы в Глазго», — отметила Данченко.

Светлана Колесниченко последние два сезона выступала в дуэте со Светланой Ромашиной. В паре они выиграли соревнования на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. После Олимпиады Ромашина завершила карьеру, а Колесниченко приняла решение о её продолжении.