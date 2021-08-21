В субботу, 21 августа, состоятся пять матчей в рамках пятого тура чемпионата России по футболу сезона-2021\22.

На 16:00 назначена встреча в Москве: на «ВЭБ-Арене» состоится матч между ЦСКА и грозненским «Ахматом». Также в это время стартует встреча в Туле: московский «Спартак» будет играть с местным «Арсеналом».

В 18:00 по московскому времени стартует игра екатеринбургского «Урала» и московского «Динамо». Игра состоится на стадионе «Екатеринбург-Арена». Также на 18:00 запланирована игра в Уфе между «Уфой» и «Зенитом». Изначально игры должны были пройти раньше, но время начала матчей сметили из-за прогноза на аномальную жару.

Заключительный матч игрового дня назначен на 20:00. В Самаре «Крылья Советов» примут «Сочи».