Стало известно, какие варианты с трансформацией лимита и формат проведения розыгрыша РПЛ будет обсуждаться на собрании клубов Лиги.

Информация об этом появилась на портале «РБ Спорт». По данным издания, собрание состоится 23 августа, и там будет обсуждаться не только вопрос отмены лимита, как предлагает РФС.

Также будут обсуждаться форматы «7+4» на поле, когда в составе могут присутствовать не более 7 легионеров одновременно, но нет ограничений на заявку, и «10+15» в заявке (когда максимум 10 легионеров в заявке, но все они могут быть на поле одновременно).

Текущий формат лимита в РПЛ — «8+17» в заявке: 8 футболистов-легионеров могут быть в заявке на матч и появляться одновременно на поле.

Ранее в руководстве РПЛ попросили клубы высказать позицию по отмене лимита, а также реформе лиги до 20 августа.