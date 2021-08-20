Фирменный магазин мадридского «Реала» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» был ограблен в четверг, 19 августа.

Как сообщают в газете Marca, в шесть утра по местному времени несколько преступников врезались в фасад здания на автомобиле, затем ворвались в магазин и заполнили три автомобиля игровой формой, одеждой, а также другими товарами магазина.

После этого грабители скрылись с места преступления. Сейчас полиция продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы опознать автомобили по номерам. Предполагается, что все машины угнанные.

Напомним, на данный момент стадион «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции, все домашние матчи «Реал» проводит на другом стадионе. Планируется, что работы завершатся к 2022 году.