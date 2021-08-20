Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что иногда получал удовольствие от процесса сгонки веса перед боями.

Слова Нурмагомедова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры. Весогонка – вещь сложная, но она никогда не имела весомого значения в этом плане. Иногда я даже получал от нее удовольствие», — сказал Хабиб, добавив, что когда ставишь перед собой цель, идешь к ней и, наконец, добиваешься её, то получаешь эйфорию, которую не можешь получить нигде.

«Весогонка, выход в клетку, поднятая рефери рука – никогда этого не забуду», – рассказал Нурмагомедов.

Напомним, спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов завершил еще в 2020 году.