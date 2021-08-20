Российский фигурист, хореограф и тиктокер Артем Федорченко рассказал о знакомстве с чемпионкой мира Анной Щербаковой и съёмке танцевального видео.

Слова Федорченко цитирует портал Sports.ru. По словам фигуриста, они подписались друг на друга в «Инстаграме», пообщались и встретились тогда, когда он пошел делать постановки в «Хрустальном».

«Аня тоже очень классная! Она такая спокойная, интеллигентная, но одновременно крутая. Мы решили заснять какую-нибудь хорео вместе – тренд из тиктока, я ей и скинул тогда один», — отметил Федорченко, добавив, что они выучили движения, засняли ролик и разместили его в TikTok.

По словам Федорченко, Щербакова — очень разносторонняя фигуристка и умеет танцевать во многих стилях.