Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продлил соглашение с клубом ещё на два сезона.

Информация о продлении соглашения появилась в соцсетях клуба. Нынешний контракт Бензема рассчитан до лета 2023 года. Предыдущая версия контракта была заключена до 30 июня 2022 года.

Сейчас Кариму Бензема 33 года, в декабре 2021 года ему исполнится 34. За мадридский «Реал» футболист выступает уже почти 12 лет — с 2009 года. В общей сложности Бензема сыграл за «Реал» 384 матча и забил в них 184 мяча.

В составе мадридского «Реала» Карим Бензема трижды становился чемпионом Испании по футболу, четырежды выигрывал Лигу чемпионов (в том числе три кубка подряд с 2016 по 2018 года), а также четыре раза выигрывал Клубный чемпионат мира по футболу.