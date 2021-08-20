Российский хореограф Артем Федорченко назвал свои любимые программы сезона-2020/21.

«Мне очень понравилась на контрольных прокатах программа Жени Медведевой «Цирк дю солей». Понравилась именно по потенциалу, по задумке, по хореографии. Я тогда подумал: как это будет все красиво смотреться, когда будут чистый прокат, платье, образ. До сих пор надеюсь, что мы увидим эту программу», — приводит слова Федорченко Sports.ru.

Также специалист выделил программу Михаила Коляды «Белый ворон», поставленную Ильей Авербухом. По его мнению, этот номер стал лучшим у мужчин в прошлом году.

Напомним, Медведева в прошлом сезоне выступила на контрольных прокатах в Москве, после чего объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе. Однако из-за проблем со здоровьем спортсменка не принимала участие в соревнованиях и не готовится к сезону-2021/22.