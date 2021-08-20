Александр Андриевский вновь стал главным тренером владивостокского «Адмирала», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 53-летний специалист уже возглавлял команду в период с 2015 по 2017 год. Также он работал в новосибирской «Сибири» и в «Сочи».

Недавно было объявлено, что пост главного тренера «Адмирала» покидает Сергей Востриков. Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Однако позднее в СМИ появилась информация, что специалист был уволен из-за неготовности работать в КХЛ.

Напомним, «Адмирал» пропускал прошлый сезон в КХЛ из-за проблем с финансированием. В сезоне-2021/22 клуб вернется в Лигу, в первом матче он на выезде встретится со «Спартаком». Матч состоится в Москве 2 сентября.