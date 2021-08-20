Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил руководитель олимпийской команды России Андрей Конокотин.

«Василия Николаевича, как и нас, не устроило отсутствие какой-либо содержательной реакции со стороны FIG. Считаем справедливым решение задействовать все доступные ресурсы, чтобы получить пояснения по актуальным и обоснованным вопросам», — приводит слова Конокотина официальный сайт ОКР.

Напомним, победительницей личного многоборья в Токио-2020 стала израильтянка Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина, считавшаяся главным фаворитом, заняла второе место. В командном многоборье золото досталось сборной Болгарии, а россиянки стали вторыми.