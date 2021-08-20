Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вернулась к тренировкам после Олимпийских игр в Токио. По словам американки, она преодолела психологические проблемы, из-за которых ранее снялась с соревнований.

«Я вернулась в зал и немного потренировалась. Это была лёгкая тренировка. Я наслаждаюсь временем, проведённым дома. Счастлива, что вернулась. Тренер Лоран сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла на батут и выполнила сальто. Это всё, что мне нужно». Я сделала пару прыжков и словно стала другим человеком», — приводит слова Байлз People.

Спортсменка призналась, что расстроена из-за случившегося, поскольку сейчас снова может выполнять все упражнения. По её мнению, причиной неудачи на Олимпиаде стали стресс и тревога.

Напомним, Байлз досрочно завершила борьбу в командном многоборье, выступив только на одном снаряде. Затем американка снялась с личного многоборья и нескольких финалов в отдельных видах. Она выступила только на бревне, где завоевала бронзовую медаль.