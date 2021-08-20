Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист завершил карьеру. Об этом сообщает Expressen.

В январе 2021 году Лундквист перенес операцию на открытом сердце. В прошлом сезоне он не отыграл ни одного матча.

В октябре 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, Хенрик подписал однолетнее соглашение с «Кэпиталз» на 1,5 миллиона евро.

Напомним, 39-летний швед является олимпийским чемпионом 2006 года, а также серебряными призером Игр-2014 в Сочи. В 2017-м году он в составе сборной Швеции победил на чемпионате мира. В 2012 году Лундквист выиграл «Везину Трофи».

В сезоне-2019/20 вратарь принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, оформив один шат-аут, а в плей-офф провёл две игры.