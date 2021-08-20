Несколько футболистов «Урала» заболели коронавирусом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что положительный тест сдали оба голкипера: Ярослав Годзюр и Илья Помазун. Также в числе заболевших полузащитник Вячеслав Подберезкин и еще несколько игроков.

Напомним, в пятом туре «Урал» должен встретиться с «Динамо» на своем поле в Екатеринбурге, игра запланирована на субботу, 21 августа. Ожидается, что ее смогут посетить не более 500 болельщиков, поскольку эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается.

После четырех туров чемпионата России «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав всего одно очко.