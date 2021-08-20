Пресс-служба московского «Локомотива» подтвердила, что нападающий Зе Луиш получил повреждение на тренировке.

«Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения», — приводит слова сотрудника клуба Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Зе Луиш принял участие в трех матчах «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.

После четырех туров «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея восемь очков. В следующем матче подопечные Марко Николича сыграют с «Краснодаром», встреча состоится в Москве в воскресенье, 22 августа.