Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что несколько футболистов, в том числе голкиперы Илья Помазун и Ярослав Годзюр, сдали положительные тесты на коронавирус.

«Это неправда. У нас в команде все футболисты здоровы и дай бог, чтобы так было и дальше. Вакцинация у нас проходит абсолютно добровольно: есть ребята, которые проходят уже второй этап, кто-то– только первый. Но все видят и понимают, что творится в стране, поэтому относятся к этому максимально ответственно», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, в пятом туре «Урал» встретится с «Динамо» на своем поле в Екатеринбурге, игра запланирована на субботу, 21 августа. Ожидается, что ее смогут посетить не более 500 болельщиков, поскольку эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается.

После четырех туров чемпионата России «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав всего одно очко.