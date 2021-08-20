Голкипер «Руха» Павел Павлюченко не перешел в «Зенит» из-за слишком высоких финансовых требований со стороны белорусского клуба.

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» отказался от покупки вратаря, так как рассчитывал заплатить за него не более 1 миллиона евро. В «Рухе» запросили 1,5 миллиона, поэтому сделка не состоялась. В итоге Павлюченко вернулся обратно в Белоруссию.

Напомним, необходимость в приобретении голкипера у «Зенита» появилась после того, как Андрей Лунев перешел в леверкузенский «Байер». Сейчас ворота сине-бело-голубых защищает Михаил Кержаков, запасным вратарем является 18-летний Даниил Одоевский.

После четырех туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, имея 10 очков.