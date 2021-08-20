Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Второе место заняла хозяйка соревнований Мариэль Пуллес, третьей стала Алёна Прохазкова из Словакии. Россиянки Мария Истомина, Яна Кирпиченко и Дарья Рогозина вылетели на стадии четвертьфинала, Дарья Грухвина дошла до полуфинала.

Победителем мужской гонки стал австриец Раймо Вигант. Вторым финишировал швед Эрик Силфер, третьим — норвежец Патрик Кристофферсен. Россиянин Иван Анисимов стал четвёртым. Александр Большунов и Денис Спицов не прошли квалификацию.

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя проходит в период с 20 по 22 августа.