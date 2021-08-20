Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о возможном проведении летних Олимпийских игр 2036 года в Санкт-Петербурге.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что претендовать на проведение Игр будут Петербург и Казань, российская сторона уже разрабатывает заявку.

«Я с удовольствием воспринял информацию, что Петербург будет кандидатом на проведение летних Олимпийских Игр 2036 года. Более того, хочу, чтобы кто-то из моих учеников выступил на этой Олимпиаде, пусть даже в летних видах спорта. Может, в гимнастике», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Мишина тренируются российские фигуристы Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгений Семененко и др.