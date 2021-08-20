В Куршевеле (Франция) продолжается первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 20 августа, состоялся ритмический танец, в лидеры вышли американцы Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен с результатом 64,75 балла.

На втором месте расположились канадцы Мику Макита и Тайлер Гунара (57,41), третьими стали Катерина Мразкова и Даниэль Мразек (57,04) из Чехии.

Произвольный танец состоится в субботу, 21 августа, и начнется в 16:35 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Напомним, в соревнованиях не принимают участие российские фигуристы. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону».