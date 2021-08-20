Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на информацию о том, что у российских фигуристов, заявленных на этап Гран-при в США, нет американских виз.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что у половины российской команды, в которую входят не только спортсмены, но и тренеры, еще нет разрешения на въезд.

«Мы занимаемся вопросом получения виз, на данный момент они есть не у всех спортсменов. Приглашение в данном случае играет не решающую роль. Но наша федерация, как и американская, работают над вопросом. Это наш вопрос, а не Транькова», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, на американский этап Гран-при заявлены Александра Трусова, Ксения Синицына, Дарья Усачева, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Аннабель Морозов/Андрей Багин.