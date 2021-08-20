Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин не захотел рассказывать, как его ученики проводят подготовку к олимпийскому сезону.

«Любой ответ на этот вопрос будет казаться неумным: и если я скажу, что всё прекрасно идет, мы прекрасно подготовимся к Олимпиаде, и если скажу, что все плохо, очень трудно, болезненно — это тоже неправильный ответ. Поэтому я промолчу», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

Напомним, обычно фигуристы группы Мишина начинают сезон на турнире «Ломбардия Трофи», однако в этом году его проведение совпало с контрольными прокатами в Челябинске.

Под руководством Мишина тренируются Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и другие спортсмены.