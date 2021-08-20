Российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Калгари Флэймз», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в «Твиттере».

Соглашение заключено на один год и 3,75 миллионов долларов. Через год россиянин станет неограниченно свободным агентом и сможет перейти в любой клуб.

В минувшем сезоне Задоров защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», где зарабатывал 3,2 миллиона долларов в год. В регулярном чемпионате НХЛ он отыграл 55 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков. Контракт 26-летнего игрока истек, клуб не стал защищать россиянина перед драфтом расширения.

Ранее Задоров несколько лет отыграл за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Свою карьеру он начинал в системе московского ЦСКА.