Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, почему все российские клубы «рассыпаются» во время матчей с петербуржцами.

«Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют с нами вторым номером, более осторожно», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, Мостовой защищает цвета «Зенита» с 2019 года. В прошлом сезоне 23-летний хавбек отыграл 26 матчей чемпионата России, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. В 2020 году футболист дебютировал за сборную России и принял участие в восьми встречах.

Вместе с «Зенитом» Мостовой выиграл чемпионат России, а также завоевал два Суперкубка страны.