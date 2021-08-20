Олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё покинул расположение сборной Норвегии в Италии по состоянию здоровья.

Как сообщает NRK, спортсмен пока не может тренироваться из-за сотрясения мозга, полученного на шоу-гонке в Висбадене. Тарьей дважды упал из-за того, что у него отстегнулось крепление на лыжероллерах.

«Сейчас ему значительно лучше. В первый день у него было серое лицо, и он ничего не говорил. У него также было небольшое повышение температуры. Тело снова в норме, но ссадины еще не совсем зажили», — сказал тренер Эгиль Кристиансен.

По словам специалиста, Бё должен вернуться к полноценным тренировкам на сборе в Лиллехаммере, который стартует 13 сентября.