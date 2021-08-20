Российский нападающий Евгений Свечников подпишет контракт с «Виннипег Джетс», сообщает журналист Sportsnet Кен Вибе в «Твиттере».

По информации источника, форвард подпишет пробное соглашение и пройдет тренировочный лагерь с «Джетс».

Ранее «Детройт Ред Уингз» не стал делать квалификационное предложение 24-летнему хоккеисту. Он был выбран на драфте-2015 под общим 19-м номером.

В 2017 году Свечников дебютировал в НХЛ в составе «Детройта» в матче с «Оттавой Сенаторз» и отметился победным буллитом. Играя за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, россиянин в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Колдера.

Сезон 2017/18 Свечников также начал в «Гранд-Рапидсе». В основной состав «Детройта» он был вызван лишь весной, а 20 марта в матче против «Филадельфии» забил первый гол в НХЛ.