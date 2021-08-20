«Зенит» потерпел поражение от «Краснодара» в матче шестого тура молодежного первенства России. Игра проходила на поле Академии «Краснодара» и завершилась со счетом 1:3.

Хозяева вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Романа Защепкина. На 30-й минуте Богдан Логачев удвоил преимущество «Краснодара». Во втором тайме нападающий «Зенита» Иван Коршунов сократил отставание своей команды, однако Защепкин оформил дубль и вернул хозяевам преимущество в два мяча.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Лапишко.

После шести туров «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков. «Краснодар» с 7 баллами располагается на шестой строчке.