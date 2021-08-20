Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поддержал гимнастку Дину Аверину, завоевавшую серебряную медаль Олимпиады в Токио.

«Почему наши девочки с этими же упражнениями побеждают в квалификациях, на чемпионатах мира? Там им ставят высокие баллы. А на Играх их выступления оценивают ниже, почему? Я этого не понимаю. Да, я не специалист в художественной гимнастике, но когда человек что-то роняет — это мимо», — приводит слова Немова РИА «Новости.

По мнению Немова, ситуация вызвала бы еще больший резонанс, если бы соревнования проходили со зрителями.

Напомним, золотую медаль в личном многоборье завоевала израильская гимнастка Линой Ашрам. В заключительном упражнении с лентой она допустила потерю предмета. Аверина избежала серьезных ошибок, но стала второй.