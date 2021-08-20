Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека прибыл в Москву.

Об этом сообщил бывший сотрудник пресс-службы «Локомотива» Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» приобретет футболиста за 7 миллионов евро. По информации «Спорт-Экспресса», «железнодорожники» будут платить Бека-Бека 800 тысяч евро в год, контракт будет рассчитан на пять лет.

Бека-Бека является воспитанником «Кана», он может перемещаться с позиции полузащитника на позицию защитника. В минувшем сезоне он отыграл 27 матчей в Лиге 2 и Кубке Франции, где забил один гол и получил девять желтых карточек.