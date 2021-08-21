Сборная России по пляжному футболу сыграет с командой Парагвая во втором туре чемпионата мира. Матч будет проходить в спорткомплексе «Лужники» в Москве сегодня, 21 августа, и начнется в 20:30 мск.

После первого тура россияне идут на втором месте, имея в своем активе два очка. На старте турнира хозяева обыграли сборную США в овертайме со счетом 5:4. Парагвайцы начали чемпионат мира с поражения от Японии (4:7), которая с тремя баллами возглавляет таблицу группы А.

В общей сложности в турнире принимают участие 16 команд. В четвертьфинал смогут выйти по две команды из каждого квартета.

Турнир продлится до 29 августа, все матчи будут проходить на территории спортивного комплекса «Лужники».

Напомним, на чемпионате мира в 2019 году сборная России завоевала бронзовые медали, а команда США не вышла из группы.