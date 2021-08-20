«Зенит» на выезде встретится с «Уфой» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Аналитики букмекерских контор оценили шансы нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы забить первый гол в новом сезоне.

По мнению экспертов, авторами забитых мячей могут стать Сердар Азмун (1.96), Артем Дзюба (2.50) и Александр Ерохин (2.80).

«Зенит» считается однозначным фаворитом предстоящего поединка. Если команда Сергея Семака увезет из Уфы три очка, сыграет ставка за 1.43, что соответствует 68% вероятности. На победу «Уфы» можно поставить за 7.80 (12% вероятности). За 4.80 можно поставить на ничью.

После четырех туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 10 очков. «Уфа» с четырьмя баллами — одиннадцатая.