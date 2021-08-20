Американская фигуристка Линдси Торнгрен выиграла первый этап юниорской серии Гран-при в Куршевеле (Франция). По сумме двух программ она набрала 181,45 балла.

Второе место заняла представительница Канады Кайя Руйтер, набравшая 177,60 балла. Третьей с результатом 174,80 стала американка Клэр Сио.

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе, тренирующаяся в Москве под руководством Светланы Соколовской, стала седьмой с результатом 142,88 балла.

Завтра, 21 августа, в Куршевеле состоятся произвольные программы у юношей и в танцах на льду. Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Напомним, в соревнованиях не принимают участие российские фигуристы. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону».