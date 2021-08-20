Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он встречался с французом Бенуа Пэром и одержал победу в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. За это время Рублев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти возможных. Пэр записал на свой счет девять эйсов, восемь раз ошибся на подаче и сделал один брейк.

В полуфинале Рублев сыграет либо со своим соотечественником Даниилом Медведевым, либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Их четвертьфинальный матч состоится сегодня, 20 августа.

«Мастерс» в Цинциннати продлится до воскресенья, 21 августа.