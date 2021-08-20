Российский теннисист Даниил Медведев начал матч с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Спортсмены появились на корте в 22:05 по московскому времени.

Накануне в третьем круге Медведев, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Карреньо-Буста, получивший седьмой номер посева, в двух партиях одолел поляка Хуберта Хуркача.

Победитель сегодняшней встречи выйдет в полуфинал, где его уже ждет россиянин Андрей Рублев. Сегодня он выбил из борьбы француза Бенуа Пэра.

«Мастерс» в Цинциннати завершится в воскресенье, 22 августа.