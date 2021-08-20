Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о возможном отмене лимита на легионеров в Российской футбольной Премьер-Лиге.

«Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьет российскую сборную — допускать этого нельзя. Это будет уже не сборная России, а сборная натурализованных легионеров. Невразумительные игры российской сборной — проблема системы нашего футбола, лимит на легионеров тут ни при чем», — приводит слова Валуева Sport24.

По мнению экс-спортсмена, отмена лимита может принести пользу футболу на клубном уровне, однако для национальной команды это станет проблемой.

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17». Клуб может заявить на сезон восемь иностранных игроков, которым разрешено единовременно находиться на поле.

Ранее РФС направил в клубы предложения по развитию российского футбола. Изменения могут вступить в силу уже в следующем сезоне.