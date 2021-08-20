Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Бенуа Пэра в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Во время матча с россиянином произошла казусная ситуация: у него порвался шнурок на кроссовке.

Так как запасного шнурка не нашлось, Андрею пришлось обратиться за помощью к своей команде. В итоге тренер Марк Боада был вынужден разуться и отдать свой шнурок Рублеву. Специалист досматривал матч босиком.

Рублев одержал победу в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут, за это время россиянин сделал 13 эйсов и три брейка. В полуфинале ему предстоит сыграть либо с Даниилом Медведевым, либо с Пабло Карреньо-Бустой, которые проводят свой матч в настоящие минуты.