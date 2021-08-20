Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что топовые российские спортсмены могут выступить на этапах Кубка страны в олимпийском сезоне.

«Наши топовые спортсмены регулярно выступают на различных соревнованиях, в том числе в Кубке России. Вероятность, что такие спортсмены примут участие в этапах Кубка России, есть. Ясность наступит после контрольных прокатов, когда мы определимся с графиками», — приводит слова Когана «Спорт-Экспресс».

Напомним, контрольные прокаты будут проходить в Челябинске 11 и 12 сентября. 22 октября в США стартует серия Гран-при, в которой примут участие ведущие российские фигуристы.

Кубок России состоит из пяти этапов и финала. Первый этап стартует 22 сентября в Сызрани, финал состоится 23-27 февраля в Саранске.