Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вместе с семьей прилетел в Барселону.

Как сообщает El Mundo Deportivo, аргентинец собирается провести в Каталонии выходные. Вместе с ним прибыли его супруга Антонела Рокуццо и дети Тьяго, Матео и Чиро.

Напомним, десять дней назад Месси подписал контракт с «ПСЖ». Из-за того, что аргентинец пока не набрал нужную физическую форму, его дебют за парижан откладывается. Лионель не попал в заявку на матч Лиги 1 с «Брестом».

Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Он не продлил контракт с «Барселоной» из-за финансовых проблем клуба.