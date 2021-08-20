Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.

Таким образом, футболист не сможет принять участие в лондонском дерби с «Арсеналом», которое состоится 22 августа в рамках второго тура английской Премьер-Лиги.

«У Кристиана, к сожалению, положительный тест на COVID-19, он должен следовать протоколам. Он не тренировался и не готов к игре», – сказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

Напомним, ни один матч первого тура АПЛ не завершился вничью. «Челси» на старте сезона разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 и вошел в десятку команд, набравших по три очка.