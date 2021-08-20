Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Спортсмены провели на корте всего 56 минут. За это время Медведев сделал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не имел ни одного шанса сделать брейк.

В полуфинале Медведев, посеянный под первым номером, встретится со своим соотечественником Андреем Рублевым, который сегодня одолел француза Бенуа Пэра.

«Мастерс» в Цинциннати завершится в воскресенье, 22 августа.